Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojtek Janik to jedna z najpopularniejszych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy miłosnego eksperymentu są już razem od ponad dwóch lat, a niebawem przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Fani pary nie mogą się nadziwić, jak przyszła mama kwitnie w ciąży, a wielu zwróciło uwagę na to, że Agnieszka jest coraz chudsza. Co więcej, ukochana Wojtka wcale nie zaprzecza, co więcej, zdradziła swój sposób na zrzucenie wagi w ciąży! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest na diecie w ciąży?! Kiedy Agnieszka i Wojtek zdradzili, że spodziewają się dziecka , fani pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast pośpieszyli z gratulacjami. Co więcej, wielką nowiną przyszli rodzice postanowili podzielić się, siedząc na kanapach "Dzień Dobry TVN", a w równie wyjątkowy sposób zdradzili płeć dziecka. Już wiadomo, że za kilka miesięcy w rodzinie Agnieszki i Wojtka pojawi się córeczka, a uczestniczka miłosnego eksperymentu nie ukrywa, że rodzicielstwo będzie dla nich prawdziwym egzaminem. Uwielbiane małżeństwo nie może doczekać się, aż dziewczynka pojawi się na świecie, a internauci uwielbiają obserwować powiększający się brzuszek Agnieszki. Wielu jednak zwróciło uwagę na to, że przyszła mama bardzo schudła, co było widać szczególnie na ostatnim zdjęciu, na którym pokazała się razem z ukochanym i swoimi rodzicami. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek wybrali imię dla córeczki! Będzie angielskie? Pani ciągle chudnie? Buzia taka szczuplutka 😍 - napisała internautka. Agnieszka Łyczakowska-Janik natychmiast odpowiedziała na komentarz internautki, nie ukrywając, że ta ma rację. Uczestniczka czwartej...