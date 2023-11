Kolejny sezon ślubnego eksperymentu TVN-u nabrał rozpędu. Nic dziwnego, w końcu jego finał zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem ulubienica fanów przyznała się do kłamstwa - to dotyczyło jej programowego męża, Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". O co dokładnie chodzi? Poznajcie szczegóły!

Reklama

"Ślubu od pierwszego wejrzenia": Kornelia na temat męża

W minionych odcinkach ślubnego show byliśmy świadkami licznych zwrotów akcji i emocjonujących rozmów pomiędzy uczestnikami. Po chwilach sielanki przyszły także trudniejsze momenty, fani przewidują więc problemy w raju u Krzyśka i Magdy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". A co słychać u drugiej, ulubionej pary - Korneli i Marka? Widzowie zwrócili uwagę na jeden szczegół - kłamstwo uczestniczki!

Player.pl screen z mat. Ślub od pierwszego wejrzenia 9

Zobacz także: Aneta z "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o wyborze imienia córeczki. To poruszająca historia

Do tej pory u tej dwójki wszystko układało się naprawdę pomyślnie. Nic więc dziwnego, że widzowie widzą w nich potencjał na udaną, wspólną przyszłość. Tymczasem jednak okazuje się, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na wizji przyznała się do drobnego kłamstwa. Sprawa dotyczy jej męża Marka.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Przełom w relacji Kingi i Marcina? Eskeprtka odpowiada

Okazuje się, że drobne kłamstwo dotyczyło... długości znajomości swojego męża! Kornelia powiedziała koleżankom z pracy, że zakochani znali się... pół roku!

Pochwaliłam się, że wyszłam za mąż. Za chłopaka, którego znam pół roku wyznała

Reklama

Jak myślicie, koleżanki wybaczą jej to drobne kłamstewko, gdy zobaczą prawdę w telewizji?