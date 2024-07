Od kilku tygodni fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spekulują na temat kryzysu w małżeństwie Anity i Adriana z trzeciej edycji show TVN. Zaczęło się od tego, że z ich Instagrama zniknęły wspólne oznaczenia, przestali również dodawać wspólne zdjęcia. Internauci stale zasypują ich pytaniami o relację, sugerując rozstanie. Jakiś czas temu Anita tajemniczo odparła:

Chcielibyśmy pewne rzeczy zostawić dla siebie, ale myślę, że niedługo wszystko się wyjaśni.

Kolejne zdjęcia, które pojawiają się w sieci, budzą spore emocje. Tym razem poszło o... męski wyjazd Adriana z synem.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z synem, wymowny komentarz Anity

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z ulubionych par widzów. Są razem od ponad czterech lat i uchodzą za idealne małżeństwo. Mają również dwójkę dzieci - Biankę i Jerzyka. Wszelkie pogłoski o kryzysie u tej pary budzą więc wielki niepokój wśród widzów show. I choć Anita i Adrian zaprzeczyli plotkom o rozstaniu (choć nie wprost), na najnowszym zdjęciu mężczyzny fani zauważyli... brak obrączki!

Czy to rzeczywiście oznacza koniec? Oliwy do ognia dodał nowy wpis Adriana oraz komentarz Anity. Uczestnik show zdradził, że zabrał Jerzyka na męski wypad do Szczecina:

No to lecim na Szczecin. Zaczynamy nasz męski wyjazd z Jerzykiem. Ostatni raz jak byliśmy tylko sami przez kilka dni, to było jakieś 3 lata temu - napisał Adrian.

Co na to Anita? Szydłowska dodała zdjęcie męża i synka, pisząc:

Powiem szczerze, że od kiedy Bianka jest na świecie, 2,5 roku, ja nie byłam w domu jedynie 3 noce (na moje urodziny i raz u kogoś na urodzinach). Tak to cały czas z dziećmi

Na koniec dodała jednak, że będzie tęsknić tylko za dzieckiem, nie wspominając o mężu:

Mimo, że fajnie mieć babski tydzień z Bianką, to już tęsknię za Jerzykiem

Takie komentarze nie uspokoją fanów. Myślicie, że wkrótce odniosą się do plotek?

