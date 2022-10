Anita i Adrian to jedni z ulubieńców fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para, która poznała się w trzeciej edycji kontrowersyjnego show doczekała się dwójki dzieci i do dziś jest szczęśliwym małżeństwem, a ich losy po programie śledzi aż kilkaset tysięcy internautów! Co więcej, Anita właśnie postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami wielką nowiną. W życiu jej rodziny szykuje się ogromna zmiana, a ona i Adrian są przeszczęśliwi. Ogłaszamy zmiany... zmiany... zmiany... - zaczęła Anita. Wesoła nowina u Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" W ostatnim czasie Anita i Adrian mieli naprawdę wiele powodów do świętowania - wiosną tego roku zakochani obchodzili trzecią rocznicę ślubu, na początku czerwca wyprawili bajkowe przyjęcie urodzinowe synka , a w lipcu ich córka skończyła roczek! Już wtedy uczestnicy trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówili, że myślą o kolejnych planach na wspólne życie i właśnie nadszedł czas, w którym podzielili się z fanami wesołą nowiną! - Adrian, powiedz na jaki spontaniczny pomysł wpadliśmy. Co będziemy od jutra robić? - zapytała Anita na nagraniu. - Pakować się i przeprowadzać - oznajmił. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita zdradza receptę na udany związek "Daliśmy sobie szansę i..." Jak widać małżeństwo w końcu znalazło swoje miejsce na ziemi, o którym tak często pisała Anita i cała czwórka przeniesie się do mieszkania, które - jak przyznała - będzie naprawdę spore. Czyżby chciała przez to powiedzieć coś więcej? Kolejne słowa żony Adriana były bardzo tajemnicze. - Tak od jutra przeprowadzamy się na bardzo duże mieszkanie. Właściwie jakie były...