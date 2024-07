Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi olbrzymie zainteresowanie widzów. Jedną z uczestniczek jest Justyna Hołubowicz, która od początku wywoływała zarówno sympatię, jak i krytykę ze strony publiki. W programie wyszła za mąż za Przemysława Wereszczyńskiego. Teraz, kiedy wielkimi krokami zbliża się finał programu, fani zastanawiają się, czy Justyna i Przemek wciąż są razem po zakończeniu "Ślubu". Na Instagramie uczestniczki pojawił się komentarz, który może wskazywać, czy jest zadowolona z udziału w show. Wygląda tak, jakby żałowała, że nie wzięła udziału w konkurencyjnym programie miłosnym "Rolnik szuka żony".

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Justyna żałuje, że nie zgłosiła się do "Rolnika"?

Nie jest już tajemnica, że Justyna i Przemysław ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali się kontynuować swój związek po programie. Są jednym z małżeństw 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , którego relacja wywołuje spore emocje widzów.

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do niedawna była mocno krytykowana w sieci za swoje zachowanie. Niejednokrotnie zabierała głos w tej sprawie. Ku zaskoczeniu widzów w finale show okazało się, że wraz z Przemkiem pozostali w małżeństwie. Czy nadal są parą? Najnowszy wpis Justyny w sieci wywołuje co do tego pewne wątpliwości. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała kadr z programu "Rolnik szuka żony", zachwalając skuteczność tego formatu.

Skuteczność 80 procent. Brawo! Da się? Da! - napisała na stories.

Instagram/@justyna_wypieczone

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adrian z synem na męskim wyjeździe. Anita tym komentarzem nie uciszy plotek o rozstaniu

Reklama

Wpis Justyny z pewnością daje widzom do myślenia. Czy uczestniczka "Ślubu" żałowała, że nie zgłosiła się do konkurencyjnego formatu, emitowanego w TVP? Tak można to odbierać. Prawdopodobnie duża część widzów uzna, że najwyraźniej Justyna i Przemek nie pozostali długo razem po zakończeniu programu. Skoro Hołubowicz zachwala "Rolnika", to być może nie jest zadowolona z udziału w miłosnym eksperymencie TVN. Z drugiej strony to może być zwyczajne porównanie formatów. W końcu w 7. edycji wszystkie małżeństwa zakończyły się rozwodem, a w obecnej edycji tylko jej związek po finałowym odcinku zakończył się happy endem. Na pozostanie w małżeństwie zdecydowali się również Marta i Patryk. Jednak fani mają wątpliwości, co do tego, czy ich relacja przetrwała próbę czasu. Według fanów Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zdjęcie z nową partnerką.

Zobacz także

Instagram @justyna_wypieczone_bizu

Mat. prasowe, Instagram @justyna_wypieczone_bizu