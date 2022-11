"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian rozstali się? Tymi zdjęciami rozwiali wszelkie wątpliwości!

Internauci zastanawiają się, co słychać u Adriana i Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy ulubieńcy widzów rozstali się? Fanka napisała wprost: Coś ostatnio mało Adriana widać. Odpowiedź Anity tylko podgrzeje atmosferę? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wymowny komentarz Anity na temat Adriana Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się na planie 3. edycji ślubnego show. Dziś są parą z najdłuższym stażem a także doczekali się dwójki dzieci. Do tej pory nie dotykały ich również żadne kryzysy, a przez wszystkie lata tworzyli rodzinę godną pozazdroszczenia. Jednak czy nad związek Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadciągnęły czarne chmury? Coś ostatnio mało Adriana widać - zauważyła fanka. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała na tę sugestię wymownym komentarzem: Bo to będzie spektakularna zmiana a tak na poważnie to jego trzeba zapytać. Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żartuje z Małgorzaty Rozenek Czy wymowny komentarz Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może sugerować, że małżonkowie ze sobą nie rozmawiają? Internauci zastanawiają się czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się. Niedawno uczestniczka próbowała dementować plotki o rozstaniu, odpowiadając na komentarze, jednocześnie sugerując, że Adrian jest obok niej. Trudno dziwić się zainteresowaniu fanów, spowodowanym brakiem ich wspólnych zdjęć oraz relacji, do których zdążyli przyzwyczaić odbiorców. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian rozstali się? Uczestniczka tłumaczy się fanom Fani Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego...