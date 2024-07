Fani matrymonialnego show TVN-u byli zaskoczeni rozwojem relacji Justyny i Przemka tuż po zakończeniu eksperymentu. Po odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestniczka zarzuciła mężowi, że pomimo rozstania ten często bywa w jej okolicy. Teraz sam zainteresowany zabrał głos w sprawie - zrobił to za sprawą Instagrama. Opowiedział także, czy żałuje udziału w programie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek na temat Justyny

Za nami wielki finał ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pomimo tego, że w finale wszystko wskazywało na to, że Przemek i Justyna są w sobie bardzo zakochani, to w odcinku specjalnym okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Okazało się wówczas, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zerwała z Przemkiem przez SMSa. Uczestniczka programu nie mogła się odnieść do zarzutów ponieważ nie wzięła udziału w odcinku specjalnym. Jednak tuż po jego emisji zabrała głos na swoim Instagramie i wyznała, że Przemek często bywa na jej osiedlu. Teraz sam zainteresowany skomentował zarzut programowej żony - zrobił to podczas relacji na żywo zorganizowanej na profilu Agnieszki Miezianko, która spontanicznie zaprosiła go do wspólnej rozmowy:

- Justyny osiedle jest zamknięte, nie mam do niego dostępu i się na nim nie kręcę. Tyle mam do powiedzenia - skwitował, wyraźnie poirytowany zarzutami swojej żony.

Przemek nie krył oburzenia słowami Justyny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8". Doszły go także słuchy, że chodzą plotki o jego domniemanych romansach. Takie pytanie padło także podczas wspólnego nagrania z uczestniczką z poprzedniego sezonu:

- Przemo czy masz romans? - zapytała jedna z internautek?

Przemek stanowczo zaprzeczył i zapewnił, że jest singlem.

- Nie, nie mam romansów, żadnych. Na razie na szczęście nowej żony nie szukam, na spokojnie - skwitował.

Podczas wspólnego live'a z Agnieszką uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został zapytany także o ostateczne wnioski po programie:

- Przemek jakie masz wrażenia po udziale w programie, nie żałujesz?

Okazuje się, że ten nie żałuje udziału w show:

- Nie, nie żałuje tego, wydaje mi się, że jest to dobre doświadczenie życiowe po prostu ogólnie. Mogłem się nauczyć o sobie coś. Mogłem zobaczyć siebie z trzeciej perspektywy w telewizorze. Nie ukrywajmy, zazwyczaj widzimy siebie z innej perspektywy, więc dużo wniosków - i tych dobrych i tych złych - podsumował.

Śledzicie jego losy po eksperymencie?

