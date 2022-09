"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna nie spodobała się mamie Przemka? Jest komentarz! 

Jak dzisiaj wyglądają, co robią i czy udało im się znaleźć partnerów? Mamy dla Was odpowiedzi na wszystkie te pytania!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to wielki hit TVN7, który doczekał się już pięciu edycji. Do tej pory szczęście w programie znalazło tylko kilka par, bo większość małżeństw, niestety, zakończyła się rozwodem. Czy zatem po udziale w programie udało im się znaleźć prawdziwą miłość? Co słychać między innymi u Ewy, Agnieszki, Przemka czy Agaty? Zobaczcie, co robią i jak dziś wyglądają! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci swatają Asię z Marcinem. Uczestnik drugiej edycji odpowiada! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak wyglądają i co dziś robią bohaterowie poprzednich edycji eksperymentu? 1. Agnieszka Agnieszka wystąpiła w 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i niestety jej małżeństwo z Marcinem nie przetrwało. Dziś, patrząc na jej profil na Instagramie, jest jednak szczęśliwie zakochana i wciąż jest prawdziwą bizneswoman. Ponadto zapuściła włosy i wyraźnie zeszczuplała! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Antosik (@aga_antosik) Agnieszka i jej partner są ze sobą już od kilku lat - łączą ich wspólne pasje i podejście do życia! Uczestniczka 2. edycji eksperymentu wygląda na bardzo szczęśliwą. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Antosik (@aga_antosik)...