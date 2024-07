Kasia i Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli idealne warunki, by tworzyć piękny związek. Nie dość, że mieszkali po sąsiedzku to jeszcze okazało się, że na własnym weselu spotkali wspólnych znajomych. Jednak same chęci nie wystarczyły, a różnica charakterów wzięła górę. Programowe małżeństwo rozpadło się z hukiem. Czy Kasia znalazła miłość po programie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia publikuje poruszające słowa: "Trzeba umieć zacząć od nowa"

Kasia i Paweł byli uczestnikami 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po tym, jak okazało się, że ich małżeństwo to już przeszłość, Paweł ogłosił, że jest w związku z kuzynką żony, Klaudią, która bawiła się na ich programowym weselu. Paweł wycofał się z mediów społecznościowych, a ostatnie zdjęcie opublikował w czerwcu bieżącego roku, tym samym świętując pierwszą rocznicę związku z Klaudią.

Kasia zdecydowanie bardziej korzysta z popularności po "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Na jej Instagramie pojawił się wymowny wpis na temat tego, że czasami warto pozwolić sobie zacząć wszystko od nowa i nie pamiętać o "znoszonych wspomnieniach". Czy mogła mieć na myśli swój związek z Pawłem?

Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" unika tematów związanych ze swoim udziałem w programie. Co prawda przyznała, że życzy Pawłowi i Klaudii szczęścia, jednak nie utrzymuje z nimi żadnych kontaktów. Dziś na jej Instastories pojawił się jednak wymowny wpis:

Od nowa

W życiu trzeba umieć zacząć od nowa

Wyrzucić z pamięci zgorzkniałe słowa,

Zostaw za sobą znoszone wspomnienia,

Załóż uśmiech na usta i spełniaj marzenia

Spróbuj

Niech rzeczywistość zmienia się

Na lepsze

-Mj

Myślicie, że Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dalej rozpamiętuje relację z Pawłem? A może po prostu lubi dzielić się motywującymi cytatami z sieci? W końcu każdy z nas potrzebuje motywacji, a Kasia korzystając z popularności swojego profilu, postanowiła się nią dzielić?

Kasia nie wiele zdradza na temat tego, jak potoczyło się jej życie po programie. Na jej instagramowym profilu pozuje solo lub z ukochanym pieskiem, który również towarzyszył jej w programie. Po finale 6. edycji przyznała, że nie jest gotowa na kolejny związek. Czy po dwóch latach od udziału w show, coś się zmieniło? Sprawdzacie czasami, co dzieje się w życiu uczestników poprzednich edycji ślubnego show? Niedawno zakończyła się już 8. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której żadne pary nie przetrwały. W dodatku historia Macieja nieco przypomina tę Pawła i Kasi. Uczestnik również zakochał się w osobie, która bawiła się na jego programowym weselu.