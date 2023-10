Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest fryzjerką i w swoich mediach społecznościowych chętnie pokazuje metamorfozy zadowolonych klientek. Sama również chętnie korzysta z usług swoich koleżanek z pracy i często eksperymentuje z fryzurą. Tym razem pochwaliła się zdjęciami w rudych włosach, a fani przyznają, że ciężko ją poznać. Lepiej wygląda w blondzie? Zobaczcie zdjęcia!

Izabela pojawiła się w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a widzowie od razu bardzo ją polubili za szczerość i otwartość. Do tej pory uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu TVN cieszy się ogromną popularnością, a fani na bieżąco sprawdzają, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Jakiś czas temu Izabela "Ślub od pierwszego wejrzenia 5" pochwaliła się nowym mieszkaniem i przyznała, że rozpoczyna nowy etap w swoim życiu.

Z zawodu Iza jest fryzjerką, a w swoich mediach społecznościowych chętnie chwali się rezultatami swojej pracy. Niedawno Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę w salonie Izabeli, a internauci nie kryli zachwytu. Teraz z kolei uczestniczka postanowiła zaszokować swoich obserwatorów zdjęciami sprzed lat, gdy na jej głowie pojawił się ognisty rudy kolor.

A może by tak wrócić do rudych włosów? Co myślicie? - pytała Izabela fanów.