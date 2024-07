Marta i Patryk z 8. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszą się dużą sympatią fanów. Tym razem zaskoczyli ich publikując wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Takiego kroku zapewne nikt się nie spodziewał, ponieważ ślubny eksperyment nadal trwa, a losy uczestników powinny zostać niewiadomą aż do ostatniego odcinka. Czyżby to był jednak ostateczny znak, że para kontynuuje swoje małżeństwo? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Zaskakujące nagranie Marty i Patryka!

Nowi uczestnicy 8. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" już zdążyli zdobyć sympatię widzów. Po ślubnych eksperymentach z 7. edycji show, zakończonych trzema rozwodami, telewidzowie pokładają duże nadzieje w nowych parach. Pomimo początkowej niepewności, ostatecznie do gustu przypadło im małżeństwo Marty i Patryka - szczególnie po tym, gdy Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że program przyniósł jej samą pozytywną energię. Wówczas fani już zaczęli podejrzewać, że jej programowe małżeństwo przetrwało próbę czasu.

Od tamtego momentu telewidzowie nieustannie doszukują się kolejnych znaków potwierdzających te przypuszczenia. I właśnie Marta dostarczyła im kolejnej dawki emocji, publikując na swoim Instagramie nagranie zapowiadające nowy odcinek show. Na filmie towarzyszy jej... programowy mąż! To jednak nie wszystko, Marta poszła o krok dalej - zapraszając widzów przed telewizory zdradziła, że nie zabraknie licznych wrażeń:

- Już dziś o 21:35 w TVN nasza miodowa przygoda, a to był dopiero wierzchołek góry wrażeń, jakie mieliśmy w programie. Czy to wszystko "zmieści się" podczas emisji odcinków? Zobaczymy.

Bohaterka show nie kryła swojego entuzjazmu:

- Udało nam się, zdobyliśmy najwyższy szczyt. Spacer w chmurach, udało się - słyszymy na nagraniu, które zostało wykonane w trakcie eksperymentu.

Pomimo faktu, że bohaterowie nie mogą potwierdzić swoich związków aż do emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia", to jednak takie sygnały od Marty i Patryka dają nadzieję, że rzeczywiście mogło im się udać stworzyć szczęśliwe małżeństwo, które trwa do dziś. A Wy, jakie macie odczucia co do tej pary?