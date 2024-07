Po tym, jak Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tuż po podróży poślubnej zaczęła planować wielkie przemeblowanie w mieszkaniu Przemka, widzowie byli pewni, że na tym się nie skończy. Okazało się, że sympatycy miłosnego hitu TVN mieli rację. Justyna przekracza kolejne granice prywatności męża, pod jego nieobecność przeszukując szafki, a nawet telefon chłopaka. To jeszcze nie wszystko!

Co aż tak ją wzburzyło i sprawiło, że widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz kolejny nie pozostawili na Justynie suchej nitki? Sprawdźcie!

Z odcinka na odcinek widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z coraz większą rezerwą podchodzą do relacji Justyny i Przemka. Podczas gdy chłopak swoim zachowaniem oczarował fanów matrymonialnego eksperymentu, wiele do życzenia pozostawiają jednak zmienne nastroje jego żony. Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obwinia chorobę za swoje humory, mówiąc wprost, że zmiany hormonalne mogą zniszczyć jej małżeństwo.

I choć zarówno programowy mąż, jak eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starają się łaskawym okiem patrzeć na postępowanie uczestniczki, to widzowie nie znajdują wytłumaczenia dla jej, jak to oceniają, "gorszącego" zachowania.

W najnowszym odcinku show byliśmy bowiem świadkami nie tylko tego, jak Justyna przeszukiwała szafki męża pod jego nieobecność, ale też sprawdzała telefon Przemka.

Okazuje się, że szafki i telefon to jeszcze nie wszystko! Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez wiedzy męża, opróżnia także jego skrzynkę pocztową.

Ekspertka programu podkreśla również, że jest wyjątkowo zaniepokojona takim obrotem spraw.

- Tak sobie pomyślałam, ok, to jest jeden przykład, to może być urocze, ale z drugiej strony on ma hasło do jej telefonu, ona mu zagląda do telefonu. Taka symbioza się z tego robi. Ja nie wiem, czy to jest dobre i czy to nie jest za szybko. Mam nadzieję, że w którymś momencie będzie postawienie granic - dodała.