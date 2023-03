Od kilku tygodni fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zastanawiają się, czy Agnieszka i Przemek zaczęli się ze sobą spotykać. Byli uczestnicy kontrowersyjnego formatu publikowali w sieci wspólne zdjęcia, a internauci zaczęli zastanawiać się, co ich łączy. Teraz Agnieszka i Przemek pokazali kadry z restauracji, które mogą świadczyć o tym, że wybrali się na randkę! Agnieszka i Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na randce? Agnieszka wzięła udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale jej związek z Kamilem nie przetrwał. Dziś para czeka na rozwód, który ma się odbyć już wkrótce. Przemek z kolei wystąpił w ósmym sezonie programu i wziął ślub z Justyną. Ich relacja również szybko się zakończyła, a ostatnio okazało się, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nowego partnera. Co ciekawe, ostatnio sporo emocji wzbudziła relacja Agnieszki i Przemka. Po tym, jak w sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia fani zaczęli podejrzewać, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Teraz Agnieszka opublikowała zdjęcie, które może wskazywać na to, że wybrała się na romantyczną randkę... Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna pokazała poruszające zdjęcie ze szpitala. Wpis ściska za serce Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje z balonem w kształcie serca, ale nie widać nikogo u jej boku. Co ciekawe, w tym samym czasie zdjęcie z kolacji opublikował również Przemek, a na fotce widać kogoś, kto jest ubrany w identyczny sweter jak właśnie Agnieszka. Czy to przypadek? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek przygotowują się do ślubu. Już wybrali tort! Myślicie, że Agnieszka i Przemek spędzili wieczór we dwoje? Co ciekawe, ostatnio była uczestniczka hitu...