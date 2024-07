Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo z ogromnym dystansem do eksperymentu telewizyjnego. Szybko jednak okazało się, że małżonkowie mają wiele wspólnych tematów i po prostu są dla siebie stworzeni. W rozmowie z Party.pl Robert jednak szczerze przyznał, że nie wierzył, że uda mu się znaleźć prawdziwą miłość w telewizyjnym programie. Zobaczcie, co powiedział!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" wywrócił życie Anety i Roberta do góry nogami. Jak się okazało, udział w eksperymencie stacji TVN zapoczątkował ich piękną, wspólną, życiową drogę. W rozmowie z Party.pl Robert jednak przyznał, że początkowo w ogóle nie wierzył, że eksperci naprawdę będą w stanie znaleźć mu wymarzoną żonę.

- Do całego eksperymentu podchodziłem z dużym dystansem i z żartem trochę. (...) Byłem ciekawy, jak to się odbywa technicznie, jak to działa od środka bo zza telewizora to wygląda inaczej - powiedział Robert.