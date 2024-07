Agnieszka Antosik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim największym szczęściem. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu telewizyjnego od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy, ale rzadko publikuje w sieci zdjęcia swojego dziecka. Teraz zrobiła wyjątek i pokazała na Instagramie uroczy kadr z synkiem.

Agnieszka Antosik wzięła udział w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli ją w parę z Maciejem Wichrowskim. Niestety, chociaż w programie wydawało się, że Agnieszka i Maciej świetnie się dogadują to ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po programie była uczestniczka programu TVN nie pokazywała się publicznie, ale jakiś czas temu okazało się, że w jej życiu zaszły spore zmiany. W październiku minionego roku Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została mamą, a w sieci pojawiły się wówczas urocze rodzinne zdjęcia z maleństwem.

Od narodzin syna Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło kilka miesięcy, a teraz dumna mama pokazała nową fotkę z maleństwem.

Agnieszka opublikowała również wpis, w którym zdradza, jak zmieniło się macierzyństwo.

Agnieszka nie ukrywa, że jest oczarowana rolą mamy.

Czuję, że zapracowałam sobie na to wszystko, co dobre i mnie teraz spotyka. Jak? Nauczeniem się budowania relacji i to w każdym obszarze życia- relacji silnych, bliskich, autentycznych, szczerych, opartych na empatii i zrozumieniu drugiego człowieka. Każdy może się tego nauczyć, nie jest to łatwe ani szybkie, ale na pewno jest wartościowe ???? „Samemu idzie się szybciej, ale razem zajdzie się dalej.” To powiedzenie sprawdza się na każdym polu życia, czy to w biznesie, pracy czy w życiu osobistym ???? A teraz doszła jeszcze jedna cudowna i pełna wdzięku relacja. Ciekawe co będzie przynosić ze sobą w kolejnych miesiącach naszego życia ????????❤️