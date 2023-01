Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięła udział w rodzinnej sesji zdjęciowej. Teraz Agnieszka zdradziła, co działo się za kulisami. Antosia to prawdziwy słodziak!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories opublikowała wyjątkowe zdjęcie Wojtka i ich córki. Byli uczestnicy kontrowersyjnego programu TVN kilka dni temu wzięli udział w wyjątkowej, rodzinnej sesji podczas której to właśnie Antosia skradła show. Dumna mama pokazała, co zrobiła jej pociecha- to najsłodsze, co dziś zobaczycie! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała kulisy sesji zdjęciowej z córką Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od kilku miesięcy spełniają się w roli rodziców. Jedna z najpopularniejszych par, które powstały dzięki ekspertom z programu TVN, doczekała się córeczki Antosi. Dziewczynka jest oczkiem w głowie Agnieszki i Wojtka, którzy chętnie pokazują w sieci zdjęcia swojej pociechy. Ostatnio Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował efekty wyjątkowej rodzinnej sesji, a teraz Agnieszka pokazała kulisy zdjęć z malutką Antosią. Tosia wczoraj niespodziewanie zasnęła nam na sesji... i prawdopodobnie te zdjęcie będą właśnie najpiękniejsze- napisała Agnieszka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zdecydowała się na zabiegi wspomagające odchudzanie Widok śpiącej Antosi w ramionach taty jest naprawdę uroczy! Przypominamy, że zaledwie kilka dni temu córeczka Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skończyła siedem miesięcy. Dumny tata zdradził wówczas, że dziewczynka próbuje już raczkować i chętnie zwiedza całe mieszkanie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia w wymownym wpisie: "Kolega, który wie jak Cię rozśmieszyć" Wyświetl ten post na Instagramie ...