Maciek Książek był jednym z bohaterów 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chłopak zaskarbił serca tysięcy widzów, którzy teraz śledzą jego losy za pośrednictwem Instagrama. Wygląda na to, że choć w programie nie znalazł miłości, to jednak udział w eksperymencie dodał mu pewności siebie! Właśnie na jego profilu pojawiły się zaskakujące zdjęcia oraz niecodzienne wyznanie, które nieźle zaskoczyło fanów. Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: Maciej Książek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ciężko przeżył samotność: "Nie było dla mnie sensu na tym świecie" Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył fanów swoim wyznaniem Maciek Książek zgłosił się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" z nadzieją, że spotka w nim miłość swojego życia. Spokojny, miły, uczynny i bardzo religijny chłopak, został sparowany z uśmiechniętą i szczerą Laurą. Początkowo wielu fanom wydawało się, że to połączenie to absolutny strzał w dziesiątkę. Pierwsze chwile znajomości Laury i Maćka zapowiadały, że z tej relacji naprawdę może wyjść coś pięknego. Ale niestety, jak zapewne pamiętają wszyscy fani show, Laura ostatecznie podjęła decyzję o rozwodzie . Zobacz także: Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tęskni za Laurą?! Fani pocieszają uczestnika: "Trzeba myśleć optymistycznie" Rozwód z Laurą był dla Maćka ciężkim przeżyciem . Na szczęście wygląda na to, że chłopak już wyleczył złamane serce i co więcej jest w szczęśliwym związku ! Kilka tygodni temu pochwalił się zdjęciem z romantycznej kolacji, które opatrzył podpisem: "lubię z nią być". Co więcej, Maciek po udziale w programie najwyraźniej nabrał również pewności siebie! Jego zabawne...