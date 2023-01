Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła miłość po programie? Uczestniczka niezbyt chętnie wprost dzieli się tym, co u niej słychać po zakończeniu eksperymentu. Pokazała jednak wymowne nagranie, na którym nie jest sama. Nikt się tego nie spodziewał. #happyend - napisała na Instastories. To nieśmiałe potwierdzenie, że jej serce jest już zajęte? "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna jest w związku? Justynie i Przemkowi nie wyszło w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Uczestnika początkowo parowano z Agnieszką z 7. edycji, ponieważ połączeni podobnym doświadczeniem chętnie spędzali wspólnie czas podczas emisji programu w TVN. Sami zainteresowani jednak zdementowali te plotki i podchodzili z dystansem do tego, co czytali o sobie w sieci. Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po finale zdecydowała nie komentować swoich losów. To ona zdecydowała o rozstaniu z Przemkiem i zerwała z nim przez SMS-a. Byli małżonkowie wymienili się uszczypliwościami za pośrednictwem Instagrama. Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Przemek pozostaje singlem, a co u Justyny? Fani ślubnego show podejrzewają, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zakochana . Wszystko przez zdjęcia, które publikuje w sieci. Tym razem pokazała wymowne nagranie, na którym widać, że nie spędza czasu samotnie. Jak do tego doszło nie wiem. Nikt się tego nie spodziewał. #happyend - napisała. Co miała na myśli Justyna, pisząc o "szczęśliwym zakończeniu"? Czy właśnie to, że odnalazła drugą połówkę po porażce w miłosnym eksperymencie? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Paweł pokazał świąteczne zdjęcie z narzeczoną! Fani: "Piękna para" Fani "Ślubu od pierwszego...