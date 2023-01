Justyna i Przemek to najmłodsi uczestnicy ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przemek szybko podbił serca fanów, a kolei jego programowa żona musi liczyć się z dość krytycznymi komentarzami ze strony widzów. Uczestniczka show jest szczera do bólu i ostatnio spokoju nie dawała jej... waga męża! Justyna bowiem stwierdziła, że Przemek jest "przy kości". Po zakończeniu eksperymentu chłopak sporo schudł i pochwalił się efektami metamorfozy. I czyżby teraz postanowił odpowiedzieć na słowa Justyny, przy okazji wbijając jej szpilkę? Sprawdźcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Przemek wbił szpilę Justynie? Małżeństwo Justyny i Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Głównie wynika to ze względu na zachowanie Justyny w programie. Dziewczyna raczej nie gryzie się w język, a jej bezpośredniość nie wszystkim przypadła do gustu. Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podpadła widzom już swoim zachowaniem na weselu , a ostatnio przed kamerami bez oporów przyznała, że jej zdaniem Przemek jest "przy kości", a to ją bardzo martwi w kontekście ich wspólnej przyszłości. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej o synu Marty: "Nie chciałbym zagrać na uczuciach dziecka" Wygląda na to, że Przemek postanowił właśnie odgryźć się swojej programowej żonie. Jak wiadomo, Przemek ostatnio sporo schudł i właśnie opublikował swoje zdjęcie po metamorfozie. Na fotografii nie zabrakło również puchatego kotka, a fotka została opatrzona podpisem. - I to ponoć ja jestem przy kości - żartował Przemek, nawiązując do słów Justyny z jednego z odcinków. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i...