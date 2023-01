Justyna i Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyli fanów programu. Chociaż do tej pory internauci podejrzewali, że ich związek nie przetrwał po programie, to teraz pojawiły się podejrzenia, że para wciąż jest razem! Justyna i Przemek opublikowali bowiem zdjęcia, które mogą wskazywać na to, że wybrali się na wspólny wyjazd w góry. Spójrzcie na te kadry! Justyna i Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojechali na urlop Justyna i Przemek są jedną z trzech par, które biora udział w najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chociaż tuż po ślubie małżeństwo było sobą zachwycone, to szybko pojawiły się między nimi pierwsze nieporozumienia. W ostatnich odcinkach Justyna była wyraźnie wycofana i cały czas krytykowała Przemka. Okazało się, że Justyna nie chce przeprowadzić się do swojego męża, przez co Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi wprost, że ich relacja może nie przetrwać. Fani programu mają już dość Justyny i ostro krytykują ją w sieci. Internauci zgodnie twierdzą, że Justyna i Przemek nie pasują do siebie, a ich relacja nie ma szans na przetrwanie. Teraz jednak niektórzy internauci zauważyli, że Justyna i Przemek pokazali na Instagramie podobne zdjęcia z gór, co może oznaczać, że pojechali tam razem! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta nie wytrzymała: "Ja się męczę". O co chodzi? Justyna opublikowała kadr z gór podczas relacji na InstaStories, a Przemek pokazał zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. Fani od razu zaczęli zastawiać się, czy małżeństwo ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie zdradziło, że ich relacja przetrwała po programie... - Justyna udostępniła w relacji zdjęcie z gór, co mogłoby wskazywać że są tam razem. - właśnie to samo pomyślałam...