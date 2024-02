Waldemar z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories przekazał ważną wiadomość. Rolnik opublikował w nocy krótkie nagranie, w którym zwrócił się do swoich fanów. Waldemar podjął decyzję, którą podzielił się z internautami. Były uczestnik hitu Telewizyjnej Jedynki przyznał, że nadszedł już ten czas żeby coś ogłosić... Chodzi o Dorotę? Sprawdźcie, co powiedział rolnik!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nagle zwrócił się do internautów

Waldemar to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu "Rolnik szuka żony". To właśnie on w tajemnicy przed swoimi kandydatkami kontaktował się z inną kobietą i zakończył tę znajomość dopiero po interwencji produkcji. W programie rolnik wybrał Ewę, jednak ich relacja szybko się zakończyła. Waldemar postanowił jednak spróbować stworzyć związek z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu i jak się okazało, pojawiło się między nimi uczucie. Para jest już razem od kilku miesięcy, a ostatnio Waldemar z "Rolnik szuka żony" przekazał nowinę i pochwalił się swoim szczęściem.

Teraz Waldemar nagle zwrócił się do internautów i przekazał kolejne wieści!

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar z "Rolnik szuka żony" w krótkiej relacji na InstaStories zareagował na wiadomości od internautów i zapowiedział, że wkrótce zorganizuje live'a podczas którego chętnie odpowie na pytania.

Witajcie kochani, w związku z dużym zainteresowaniem, pytaniami, prośbami, wszystkimi wiernymi widzami, którzy prosili mnie kiedyś o przeprowadzenie live'a chciałbym ogłosić, że zrobimy takiego live'a w najbliższy piątek bądź niedzielę. Dziś w ciągu dnia przeprowadzę z wami taką ankietę, udostępnię pytanie jaki dzień by wam bardziej odpowiadał i wytypujemy sobie godzinę- oscyluję, że tak pomiędzy 20-21 mówił rolnik.

Rolnik zwrócił się jednak z ważnym apelem. Wygląda na to, że Waldemar nie chce żeby internauci pytali go o Ewę...

Proszę żebyście nie pytali o jeden taki temat, którego już nie chcę więcej poruszać, jest w 100 procentach wyczerpany, uszanujecie to i już o to nie pytajcie. Fajnie będzie zrobić z wami tego live'a, czas już jest ku temu odpowiedni. Mam nadzieję do zobaczenia. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, Waldi

Będziecie oglądać live'a z Waldemarem? Kto wie, być może podczas relacji na żywo opowie o swoim związku z Dorotą i zdradzi, jak dziś wygląda ich relacja.