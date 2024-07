Są tu jacyś single? Jeżeli tak, stacja TVN7 daje kolejną szansę na znalezienie miłości. Jak się okazuje, właśnie ruszyły castingi do zupełnie nowego, miłosnego eksperymentu. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, pary w tym show będą testowane wykrywaczem kłamstw! Brzmi ekscytująco? Na pewno! Czy jednak fani "Hotelu Paradise" mają się czego obawiać i "Prawdziwa miłość" zastąpi uwielbiany program? Znamy szczegóły!

"Prawdziwa miłość" - nowe, randkowe show stacji TVN7!

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, nowy program o roboczym tytule "Prawdziwa miłość" to polska wersja formatu "True Love". Na czym on polega? Do luksusowego, hotelowego kurortu trafia sześć singielek i sześciu singli, których celem jest dobranie się w pary i znalezienie miłości. Jednak w tym przypadku nie ma mowy o ślepej miłości. Dlaczego? Otóż relacje uczestników będą badane wykrywaczem kłamstw!

Oczywiście czym byłoby randkowe show bez nagrody - zwycięska para, która najlepiej przejdzie test i jednocześnie stworzy szczerą relację, otrzyma nagrodę finansową. Zapowiada się bardzo ciekawie.

Castingi rozpoczęły się w środę i potrwają do 17 lutego 2023 roku! Musimy przyznać, że opis, który pojawił się przy zgłoszeniu bardzo zachęca!

- Jesteś singlem lub singielką, tęsknisz za słońcem i romantycznymi randkami w luksusowej willi na drugim końcu świata? Weź udział w zupełnie nowym, wielkim eksperymencie miłosnym! Czekamy na interesujących ludzi, gotowych się zakochać. To może być twoja przygoda życia - spotkaj prawdziwą miłość! Nie przegap szansy i zgłoś się już dziś!

Co zatem z "Hotelem Paradise"? Wiemy!

"Hotel Paradise" zniknie z TVN7?

Czy nowe randkowe show ma zastąpić "Hotel Paradise"? Fani ostatnio mogli śledzić już szósty sezon miłosnego programu, a wielu z nich już czeka na nowych uczestników. Co ciekawe na oficjalnym koncie programu na Instagramie pojawiła się zajawka "Prawdziwej miłości", która zachęcała do wzięcia udziału w castingach. Do tego "idzie nowe" w opisie brzmiało bardzo wymownie.

- Idzie nowe! ❤️????

Zgłoście się na casting i przeżyjcie przygodę życia! ???? Szukamy uczestników do nowego programu - możemy przeczytać w najnowszym poście.

Wygląda jednak na to, że póki co fani "Hotelu Paradise" mogą spać spokojnie. Kilka dni temu Wirtualnemedia.pl poinformowały, że Siódemka i Golden Media Polska zrealizują dwie kolejne edycje "Hotelu Paradise”! Zdjęcia mają ruszyć na początku roku 2023 roku, a siódma odsłona produkcji ma być emitowana już wiosną. Prowadzącą program ponownie będzie Klaudia El Dursi.