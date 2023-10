Szósta edycja "Hotelu Paradise" wystartowała pod koniec sierpnia. Show do tej pory mogliśmy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVN7 o godzinie 20:35. Jak się jednak okazało, właśnie nastąpiły zmiany w emisji programu, które wchodzą w życie już od dziś, poniedziałku 12 września! Kiedy zatem zobaczymy nowy odcinek 6. odsłony "Hotelu Paradise"? "Hotel Paradise 6": Nowa pora emisji programu Program "Hotel Paradise" to zdecydowanie jeden z największych hitów stacji TVN7, który może pochwalić się sporą widownią. Niedawno wystartowała już szósta edycja randkowego show, w którym nie brakuje barwnych uczestników, a fani oczywiście chętnie śledzą ich losy. Teraz jednak wierni widzowie będą musieli przestawić się na nową porę emisji programu! Jak właśnie przekazał Pan Lektor, nowe odcinki "Hotelu Paradise" na antenie TVN7 będą od teraz emitowane od godziny 20:00, a nie jak wcześniej o 20:35. - Moi drodzy ważny komunikat ze szczególnym uwzględnieniem śpiochów. Od poniedziałku (12 września - przyp. red.) przesuwany lekko w dół emisję "Hotelu Paradise", czyli "Hotel Paradise" startuje już o 20:00. To oznacza, że będziecie mogli się wcześniej położyć spać, bo ja wiem jak to jest - "Hotel Paradise" jest trochę jak mecz, potem są analizy, statystyki, podsumowania, człowiek się nie wyśpi, a rano trzeba do roboty. Szanujemy to, przesuwamy, o godzinie 20:00 od poniedziałku startuje "Hotel Paradise" - przekazał Pan Lektor. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7)...