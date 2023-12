Dorota z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie i opublikowała wymowny wpis tuż przed wielkim finałem programu. Była kandydatka Waldemara z jubileuszowej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories w tajemniczy sposób napisała o pewnych sprawach... Co miała na myśli?

Dorota z "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie przed finałem

Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". W wielkim finale dowiemy się, które związki przetrwały i czy wszyscy rolnicy znaleźli miłość. Jak potoczyły się losy Agnieszki, Anny, Waldemara, Dariusza i Artura? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za kilka dni. Jedno jest pewne, w finale "Rolnik szuka żony" zrobi się gorąco - w zwiastunie możemy zobaczyć m.in. Waldemara i jego dwie kandydatki, Ewę i Dorotę.

Teraz Dorota zaskoczyła internautów i tuż przed emisją ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowny wpis.

Dorota z "Rolnik szuka żony" już kilka dni temu przerwała milczenie, publikując wymowny wpis o hejcie. Teraz znów zabrała głos i zaskoczyła podczas relacji na InstaStories.

Dobrze zarządzać sprawami na które masz wpływ, akceptować te na które wpływu nie mamy... napisała w relacji.

Co Dorota miała na myśli? Czyżby obawiała się reakcji widzów po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony"? A może w wielkim finale Dorota powiedziała za dużo i nie ukrywała żalu do Waldemara za to, że jej nie wybrał? Tego dowiemy się już za kilka dni.

Będziecie oglądać finał "Rolnik szuka żony"? My z pewnością!

