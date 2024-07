Tomasz R. z "Rolnik szuka żony" nie ukrywał rozczarowania po spotkaniu z jedną ze swoich kandydatek. W ostatnim odcinku randkowego programu rolnik miał okazję poznać m.in. 40-letnią Karolinę, która zaskoczyła szczerym wyznaniem. Podczas rozmowy Tomasz dowiedział się bowiem, że kobieta ma dorosłego syna. Rolnik był wyraźnie oburzony, że jego kandydatka nie poinformowała go o tym w swoim liście. A jak komentują to fani "Rolnik szuka żony"? W sieci zawrzało!

Fani "Rolnik szuka żony" komentują zachowanie kandydatki Tomasza R.

Kolejny odcinek dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatniej odsłonie hitu Telewizyjnej Jedynki rolnicy i rolniczka spotkali się z wybranymi kandydatami. Już po pierwszej rozmowie Tomasz R. z "Rolnik szuka żony" przyznał, że ma swoją faworytkę, którą jest 32-letnia Justyna z Chorzowa. I chociaż kobieta nie mogła pojawić się na nagraniach programu, to po rozmowie online rolnik nie ukrywał, że jest nią oczarowany. Tomasz R. chciał poznać bliżej również Karolinę, która wysłała do niego list- niestety, szybko okazało się, że kobieta zrobiła na nim złe wrażenie. Rolnik by zszokowany, że 40-letnia Karolina nie wspomniała wcześniej, że ma 22-letniego syna.

Wywarła na mnie negatywne wrażenie dlatego, że zataiła sam fakt, że dziecko- wyznał szczerze rolnik.

A jak sama Karolina tłumaczyła fakt, że nie wspomniała w liście, że ma dziecko?

Nie napisałam, bo akurat nie miałam gdzie tam tego.... ale, że tak powiem, ja nie mieszkam z synem- tłumaczyła się przed kamerą.

Pod fragmentem "Rolnik szuka żony" ze spotkania Tomasza R. z Karoliną pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci krytycznie ocenili postawę kobiety, ale dostało się również rolnikowi.

- Tej pani chyba zabrakło kartki w liście przez co zapomniała o synu

- Rozwaliła system ???????? trzeba brać coś na pamięć ????

- Nie no nie mieszka z synem,to tak jak by go nie było taki mały szczegół ????????????

- Baba w ciąży mu nie przeszkadza, ale taka, co ma dorosłego syna już tak ????- komentują internauci.

A Wy, co sądzicie o takim zachowaniu kandydatki Tomasza R. z "Rolnik szuka żony"? Rolnik powinien dać Karolinie szansę na kolejne spotkanie?

