"Rolnik szuka żony": Tomasz R. chce poznać ciężarną 23-latkę, a w sieci burza! "To już jakiś kabaret"

Czy Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" będą razem? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani programu TVP. Widzowie bardzo polubili młodego rolnika i cały czas mu kibicują. Początkowo o serce Kamila walczyły trzy kandydatki: Iza, Joanna i Justyna. Jak już wiemy, Justyna sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie, a w ostatnim odcinku Kamil powiedział Izie wprost, że chciałby poświęcić swój czas Asi. Czy Joanna to ta jedyna? Wszystko na to wskazuje! Mama Kamila z "Rolnik szuka żony" wspomina o weselu W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Kamil zabrał Joannę na kolejną randkę. Tym razem para wybrała się na kajaki. I chociaż kandydatka rolnika nie potrafi pływać, to udało się jej pokonać swój lęk. Kamil nie ukrywał, że jest oczarowany Asią. W końcu człowiek znalazł tą konkretną osobę, z którą planuje... To szczęście jest i tego szczęścia nie zamierzam ukrywać - wyznał przed kamerą Kamil. Podczas randki okazało się, że Kamil ma lęk wysokości. Rolnik zdradził, że chce zabrać Joannę na wieżę widokową i chciałby, żeby to właśnie ona pomogła mu przezwyciężyć strach przed wysokością. Będę miał motywację, żeby się przełamać. Jak mi pomożesz, będę wdzięczny - mówił Kamil. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Łzy Izy i zachowanie Kamila mocno poruszyły widzów! Po romantycznej randce przyszła pora na wspólne skręcanie grilla przed spotkaniem z rodziną. Kamil wyznał wówczas, że przy Asi czuje się bardzo swobodnie, jakby od dawna byli małżeństwem. Mi się wydaje, że takie wspólne skręcanie grilla to może być jakiś zalążek i wstęp do skręcania później mebli. Na razie nic nie mówię, ale możliwe, że tak będzie - mówił Kamil. - Nie odczuwam presji przy Asi, że...