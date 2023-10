Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" lada chwila biorą drugi ślub. Zakochani nie mogą się już doczekać tego wyjątkowego dnia:

Żona rolnika przy okazji zdradziła, że data, którą wybrali okazała się być wyjątkowa, mimo tego, że wybrali ją nieświadomie.

W to lato aż trzy pary, które poznały się w "Rolnik szuka żony" wezmą ślub. Na wyjątkowy dzień czekają Adrianna i Michał, Joanna i Kamil a także Marta i Paweł, chociaż dla nich będzie to już druga ceremonia, tym razem bardziej huczna. Pierwszy ślub Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wzięli w marcu 2022 roku. Ślub kościelny zbliża się już wielkimi krokami, ponieważ jak podkreśliła ukochana rolnika "zostało już tylko kilka dni".

Marta z "Rolnik szuka żony" wyznała, że data ich ślubu wypada dokładnie 3 lata po tym, jak się poznali:

To jednak nie koniec niespodzianek.

Marta i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" pobiorą się również w miejscu, gdzie ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy:

Na dodatek bierzemy go w miejscu naszego pierwszego spotkania❤️❤️ Tak nam się to przypadkowo (albo i nie przypadkowo…) ułożyło ❤️❤️

Ps. sukienka ta sama, co w dniu pierwszej randki ???? - napisała rolniczka nawiązując do widocznej na nowym zdjęciu kreacji.