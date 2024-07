Lada chwila Marta Paszkin z "Rolnika" stanie przed ołtarzem. U jej boku pojawi się oczywiście Paweł Bodzianny. Para nie tylko weźmie ślub, ale także ochrzci swojego synka Adama. Z okazji ceremonii uczestniczka programu przygotowała specjalną metamorfozę, którą podzieli się jednak dopiero za kilka godzin. Teraz pochwaliła się romantyczną sesją z przyszłym mężem, która została wykonana tuż przed ślubem. Spójrzcie na te miłosne gesty.

Marta Paszkin opublikowała romantyczną sesję tuż przed ślubem

Już nie dni, a godziny dzielą Martę Paszkin z "Rolnik szuka żony" do ślubu. Aktywność w mediach społecznościowych uczestniczki programu i jej wybranka, Pawła Bodziannego tylko potwierdza, że para nie może się doczekać swojej wielkiej ceremonii. By podgrzać atmosferę, panna młoda tuż przed weselem opublikowała zestawienie romantycznych zdjęć z przyszłym mężem, które dopiero co powstały.

To już dziś, nasze święto miłości i ślub kościelny wraz z weselem, na które długo czekaliśmy — napisała Marta Paszkin.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, że fotografie mają dla pary młodej szczególne znaczenie. Sesja powstała w parku, w którym Marta Paszkin poznała Pawła Bodziannego. Panna młoda przyznała, że właśnie tutaj po raz pierwszy zaczęła wyobrażać sobie wspólną przyszłość z ukochanym.

Fotki zrobione na szybko, wczoraj w parku, przed pałacem, w którym się poznaliśmy. To w tym parku malowałam obraz tego, jak wyobrażam sobie przyszłość... (info dla wtajemniczonych, którzy kibicowali nam w programie "RSŻ") — dodała.

Po komentarzach widać, że nie tylko para młoda nie może doczekać się swojej wyjątkowej chwili. Weselny nastrój udzielił się już także Marcie Manowskiej, która wspomniała o życzeniach dla uczestników "Rolnik szuka żony".

A miałam o obrazie mówić dziś podczas życzeń. I o słowach Pawła na peronie, kiedy czekaliśmy na ciebie. I tak powiem. To jest piękny dzień. Wasz dzień — napisała gwiazda.

Niech ten będzie dla was jak z bajki. Pielęgnujcie to, co już macie najcenniejsze;

Dużo miłości, kochajcie się;

Pamiętam ten odcinek i niepewność Pawła, och, jaka byłam zła na niego. Dużo szczęścia i miłości;

Pięknego i wyjątkowego dnia życzę wam — czytamy w komentarzach.

Instagram/@marta_paszkin