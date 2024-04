Marta Paszkin, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, regularnie dzieląc się z fanami codziennymi fragmentami swojego życia. Ostatnio zaskoczyła swoich obserwatorów, informacją na Instagramie o nieproszonym gościu, który pojawił się w jej domu. Zobaczcie sami!

Marta Paszkin pokazała nieproszonego gościa

Marta Paszkin znana jest z hitu Telewizyjnej Jedynki "Rolnik szuka żony", gdzie zgłosiła się by znaleźć miłość. Nie dość, że odnalazła to czego szukała, to dziś jest szczęśliwą żoną Pawła Bodziannego i mamą trójki dzieci: syn Adaś urodził się w 2022 roku, a córeczka Gracja przyszła na świat pod koniec lutego 2024. Marta jest mamą również Stefanii (to jej córka z poprzedniego związku), którą wspólnie z Pawłem wychowują. Paszkin podzieliła się ostatnio uroczymi kadrami, gdy Paweł opiekował się ich najmłodszą córką. Taki ojciec to skarb. A nie tak dawno temu, bo 12 marca 2024, para świętowała swoją drugą rocznicę ślubu cywilnego, a w czerwcu czeka ich pierwsza rocznica ślubu kościelnego! Jak to szybko minęło.

Żona rolnika z racji tego, że jest aktywna w mediach społecznościowych postanowiła podzielić się tym co ją ostatnio spotkało. Okazało się, że do ich domu wszedł nieproszony gość i schował się na pokrętle od pralki!

Znalazłam go na pokrętle od pralki. Słabo widzę z daleka, wiec jak weszłam do łazienki, to w pierwszej chwili myślałam, że to...(tu Marta Paszkin dodała emotikon kupy) napisała.

Marta Paszkin, zapytała widzów, jak myślą skąd on się wziął w ich domu? Odpowiedzi były bardzo różne...

Paweł przyniósł

Jak nic, Adaś przyniósł w kieszeni ze spaceru

Stefania przyniosła. zastanawiali się fani.

Marta stwierdziła jednak, że bardzo możliwe, że sama przyniosła go do domu.

Hehehehhe, no to w końcu kto? (...) A tak serio, to najbardziej prawdopodobne jest to, że zaczepił się na praniu/ koszu na pranie jak je wywieszałam. przyznała Paszkin.

A Wy boicie się ślimaków? Przestraszylibyście się gdyby taki gość odwiedził Was w domu?

