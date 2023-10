Jakiś czas temu okazało się, że Łukasz z ósmej odsłony "Rolnik szuka żony" został... ojcem. Co ciekawe, uczestnik pojawił się w tylko w "zerowym" odcinku programu, nie dostał jednak wystarczającej ilości listów, by trafić do finałowej piątki. Łukasz i tak jednak znalazł miłość, za co jest wdzięczny zarówno producentom show, jak i samej Marcie Manowskiej! To ona dowiedziała się o jego szczęściu jako pierwsza.

Łukasz z "Rolnik szuka zony 8" został ojcem! Co na to Marta Manowska?

"Dziękuję, że mogłem wystąpić w programie, dzięki któremu moje życie zmieniło się o 180 stopni. Mam u swego boku wspaniałą kobietę oraz cudowną córeczkę" - tak jakiś czas temu napisał Łukasz z zerowego odcinka ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnik, zanim poinformował produkcję show, napisał do prowadzącej, Marty Manowskiej, za co jest mu wdzięczna:

Napisał do mnie jako pierwszej! Bardzo mnie to cieszy, podzielił się potem z programem, dał sobie chwilę. Dostałam od niego przepiękną wiadomość! [....] Ja byłam przeszczęśliwa, bo bardzo żałowałam, że nie dostał więcej listów. W tej edycji jest podobnie - mówi nam Manowska.

Co ma na myśli gwiazda? Zobaczcie!

