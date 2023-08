Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" 9 nadal są parą? To pytanie zadają sobie widzowie randkowego hitu Telewizji Polskiej, a tymczasem sami uczestnicy publikują wymowne zdjęcia i relację, które mogą sugerować, czy ich relacje przetrwały po programie. Kandydatka Michała pochwaliła się zdjęciem w białej sukni z wymownym opisem. Nadal są parą? Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 pozuje w białej sukni i wspomina o programie 9. edycja "Rolnik szuka żony" dobiega końca, a finał już 27 listopada o godzinie 22.00. To wtedy okaże się, które pary po ponad dwóch miesiącach od ostatnich randek nadal są razem i zdecydowały się stworzyć związek. Widzowie "Rolnika" nie mają wątpliwości, że jedną z par, które przetrwają jest Adrianna i Michał . Uczestnicy mimo młodego wieku już zadeklarowali, że są zakochani i podczas wspólnej randki snuli plany na przyszłość. Tymczasem ostatnio kandydatka Michała opublikowała zdjęcie w białej sukni i dodała wymowny opis. Sukienka z powodzeniem sprawdzi się nawet... na ślubie. W najgorszym wypadku będą z tego tylko wspomnienia - napisała Adrianna na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Kandydatka Mateusza pojawiła się w ślubnym programie TVN! Już znalazła miłość? Okazuje się, że Adrianna ma spory dystans do siebie i pochwaliła się jeszcze jednym wymownym zdjęciem. Wygląda na to, że para doskonale się dogaduje i potrafią się razem śmiać, również z memów, które pojawiają się w sieci. Kiedy on mówi "będziemy razem na dobre i na złe" Sądzicie, że Adrianna i Michał będą razem?