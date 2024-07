Kamila z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie z sylwestrowej nocy i zdecydowała się podsumować ubiegły rok przy okazji życzeń noworocznych. Rolniczka nie ukrywa, że oprócz radości były też momenty pełne smutku i żalu. Internauci pospieszyli ze słowami wsparcia i nie ukrywają, że Kamila na nowych zdjęciach wygląda jak prawdziwa gwiazda!

Kamila z "Rolnik szuka żony" w zaskakujących słowach podsumowuje rok!

Kamila z "Rolnik szuka żony" w programie budziła spore kontrowersje i mimo że otrzymała rekordową liczbę listów, to nie udało jej się znaleźć drugiej połówki. Od zakończenia przygody z programem minęło sporo czasu, a Kamila nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio o rolniczce znów było głośno w kontekście związku ze Stanisławem z 8. edycji "Rolnik szuka żony". Choć para oficjalnie nie potwierdziła doniesień o ich relacji, to na urodzinach Elżbiety pojawili się wspólnie. Teraz Kamila zaskoczyła zdjęciem w eleganckiej czarnej kreacji marki Lou Women's Fashion za ok. 600 zł i podsumowała 2022 rok. Uczestniczka randkowego hitu TVP nie ukrywa, że nie zawsze było pięknie:

- Mimo wszystko wdzięczna za 2022???????? za momenty radości i smutku, za łzy szczęścia i żalu. Za każde doświadczenie, które było dla mnie lekcją. Za docenienie prawdziwych relacji z bliskimi.

Gotowa na kolejny rok, silniejsza☺️????

Dużo zdrówka dla Was???? - napisała Kamila.

Internauci są pod wrażeniem spektakularnej stylizacji i pięknej fryzury, a w komentarzach piszą wprost, że Kamila wygląda jak gwiazda:

Ślicznie wyglądasz ???? Jesteś mądrą śliczną kobietą Piękne zdjęcie ❤️

Instagram / kamila.bos

Fani Kamili przesyłają też rolniczce mnóstwo ciepłych słów i piszą wprost, że po ostatnich latach ten rok z musi być lepszy:

W każdym roku są dni lepsze lub gorsze Ten rok będzie lepszy, wierzę w to i po prostu to wiem Dużo radości ,miłości i szczęścia ❤️ - dodają fani.