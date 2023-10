Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na subtelną metamorfozę, ale nowy look żony rolnika robi wrażenie. Co prawda Ania Bardowska jedynie lekko przyciemniła włosy i delikatnie je ścięła, a różnica jest naprawdę duża. W tej fryzurze gwiazda randkowego hitu Telewizji Polskiej wygląda 10 lat młodziej!

Reklama

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła metamorfozą

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony", co jakiś czas delikatnie eksperymentuje ze swoim wyglądem. Niedawno żona rolnika pożegnała blond i zdecydowała się wrócić do ciemnego koloru włosów, a potem zdecydowała się na ostre cięcie. Wygląda na to, że to nie koniec zmian! Anna Bardowska pochwaliła się właśnie nową fryzurą i widać, że znów sporo skróciła włosy. Czyżby Anna Bardowska planowała ściąć włosy na krótko jak Małgorzata Borysewicz?

Nowy ciemny kolor i krótsze włosy sprawiają, że żona Grzegorza Bardowskiego wygląda o wiele młodziej. Sami spójrzcie i oceńcie metamorfozę Anny Bardowskiej.

Instagram / ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska ubrała drugą choinkę i wydarzył się dramat: "Łez nie brakowało"

Ostatnio rolniczka podczas Q&A na Instagramie zdradziła, że nie zamierza wracać do jasnego koloru włosów. Wygląda na to, że Anna Bardowska po blondzie wybrała odwrotny kierunek i decyduje się na coraz ciemniejsze kolory włosów.

Nie wiem. Nie planuję - napisała szczerze Anna Bardowska.

Instagram / ania.bardowska

Podoba Wam się nowa fryzura Anny Bardowskiej? Żonie rolnika pasują krótsze, ciemne włosy?

Instagram / ania.bardowska

Instagram / ania.bardowska