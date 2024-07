Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony za nami, a uczestnicy dokonali wyboru, kogo zaproszą do swoich gospodarstw. Ogromne emocje wzbudziła decyzja Tomasza R., który przyjął dość zaskakujące kryteria. Jedna z kandydatek musiała pożegnać się z programem, bo nie znała przepisu na rosół i nie umiała gotować? Kontrowersje wywołuje też przejście ciężarnej 23-latki do kolejnego etapu. Pozostałe kandydatki z dziećmi zostały odrzucone...

Po pierwszym odcinku 9. edycji "Rolnik szuka żony" stało się jasne, że to właśnie Tomasz będzie najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem. Rolnik z jednej strony szuka dojrzałej kobiety, o czym mówił w swojej wizytówce, a tymczasem wybiera najmłodsze uczestniczki. Co więcej, sam odrzucił kobiety z dziećmi, ale zaprosił do gospodarstwa ciężarną 23-latkę. W decyzjach Tomasza z "Rolnik szuka żony" internauci widzą brak konsekwencji, a emocje zaostrzyły pytania rolnika na temat gotowania i jego niezadowolenie, kiedy usłyszał, że jedna z kandydatek nie lubi gotować. W komentarzach pojawiło się mnóstwo żartów na ten temat:

Jezu co on ma z tym gotowaniem? Kucharki szuka czy kogo?? Nie ma rosołu nie ma miłości i koniec Rosół 1:0 Paulina Rosół nie jest groźny ale już pokonał jedną uczestniczkę w walce o serce Tomka.

Pojawiają się też głosy internautów, którzy stają w obronie rolnika. Ich zdaniem to oczywiste, że rolnik szuka kobiety, która choć trochę potrafi gotować i dodają, że na wsi nie ma możliwości codziennego korzystania z restauracji czy cateringu.

- Może i szuka kobiety która potrafi ugotować, bo fakt praca na gospodarstwie ciężka więc zapewne chciałby wrócić na ciepły posiłek, a kobieta po 30 nie umie gotować to trochę słabo, przyjdą dzieci i co wtedy, wszystkiego można się nauczyć tylko trzeba mieć chęci - No bez przesady

Piszecie wciąż że kucharki szuka... zadał pytanie czy umie ugotować rosół....?? Nie róbcie dramy

- Facet zapytał się o prosty przepis na omlet i rosół a nie na wykwintne danie z przepiórek. Chcą zakładać rodziny a prostego rosołu ugotować nie potrafią. Widać, że szuka partnerki do życia. Jakieś leniwe panny mu się trafiły

Internautów zainteresował jeszcze jeden fakt. Tomasz mówi wprost o obawach dotyczących Klaudii i nie ukrywa, że być może będzie ona chciała wrócić do ojca dziecka, ale mimo to rolnik zaprosił ją do swojego gospodarstwa. Ta sytuacja mocno zaskoczyła widzów, a nawet pojawiły się spekulacje, że Tomasz i Klaudia zachowują się i patrzą na siebie, jakby znali się już wcześniej.

- Jedna dziecko dorosłe odpadła, a druga w brzuchu i przeszła dalej xD - Zaskoczył mnie swoją decyzją. Był niepewny czy nie będzie chciała wrócić do ojca dziecka, a tu nagle przeszła do następnego etapu ???? - Patrzą na siebie jakby się już znali wcześniej ???? - Pani Klaudia całuje w usta na pierwszej randce... A chłopy tracą rozum

wie co robić

Sądzicie, że to właśnie Klaudia i Tomasz stworzą parę w 9. edycji "Rolnik szuka żony"?

