Czegoś takiego w historii "Rolnik szuka żony" jeszcze nie było! Do programu zgłosiła się ciężarna kandydatka na partnerkę jednego z bohaterów. W sieci zawrzało, jednak 41-letni Tomasz R. nie zamierza ugiąć się pod naciskiem internautów, a randka z ciemnowłosą pięknością sprawiła, że rolnik nie kryje ekscytacji.

Już na etapie odczytywania listów, widzowie randkowego hitu TVP byli oburzeni kandydaturą jednej z uczestniczek. Do "Rolnik szuka żony" zgłosiła się ciężarna 23-latka, która postanowiła napisać miłosny list do starszego od siebie o 18 lat rolnika - Tomasza R.. I choć wielu sympatyków show miało nadzieję, że farmer zrezygnuje z tej znajomości nie tylko ze względu na różnicę wielu, ale też błogosławiony stan dziewczyny, mężczyzna postanowił zaryzykować i zaprosić 23-letnią Klaudię na pierwszą randkę.

- Skusił mnie swoim uśmiechem i mówię "zobaczymy, co będzie" - wyznała przed kamerami dziewczyna. - Mam lekki stresik, ale podchodzę do tego na spokojnie. Co będzie, to będzie - wyznała.