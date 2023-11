Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie zdecydowała się na relację z żadnym z kandydatów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa, ale uczestniczka pojawi się jeszcze w finałowym odcinku, aby podsumować swój udział w randkowym hicie TVP. Tymczasem kandydaci wrócili do swojego życia i co jakiś czas zaskakują zdjęciami. Jak się okazuje, Irek od razu po zakończeniu przygody z programem wrócił na Islandię, a teraz zaskoczył zdjęciem z aktorką Sylwią Nowak. Co ich łączy?

Kandydat Agnieszki z "Rolnik szuka żony" pozuje ze znaną aktorką. Co za zaskoczenie!

Irek z "Rolnik szuka żony" w programie nie znalazł miłości, ale za to zdobył rozpoznawalność i teraz wykorzystuje swoje pięć minut. Kandydat Agnieszki jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie promuje piękno Islandii, publikując spektakularne nagrania z wypraw, a teraz zaskoczył zdjęciem z Sylwią Nowak znaną z serialu "Miłość na bogato" czy roli w filmie "Bad Boy". Okazuje, że Irek z "Rolnika" i Sylwia Nowak spotkali się przy okazji szczytnego celu, aukcji na WOŚP:

Uwielbiam pomagać, bo radość jest bezcenna. Polecam napisał Irek na Instagramie

Ireneusz z "Rolnika" wylicytował spotkanie z Sylwią Nowak, a przy okazji zachwycił aktorkę opowieściami o Islandii i zachęcił do wyprawy.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Irek wybrał taką formę pomocy. Jakiś czas temu uczestnik publikował podobne zdjęcia z Julią Wieniawą.

