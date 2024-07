1 z 11

Za nami pilotażowy odcinek programu "Rolnik szuka żony 4"! Poznaliśmy 10 kandydatów - 8 rolników i 2 rolniczki, którzy marzą o miłości. Jednak do programu finalnie przejdzie tylko 5 osób, które dostaną najwięcej listów od widzów! Do kiedy upływa termin nadsyłania do nich listów? Jeszcze dwa tygodnie bo listy do poszczególnych rolników i rolniczek można słać do 14 maja 2017 roku!

Dlatego kto się jeszcze nie zdecydował to długopisy w dłoń!

Kto ma największe szanse? Oceńcie sami! Mamy dla Was zdjęcia wszystkich kandydatów (Małgorzata, Piotr, Zbigniew, Mikołaj, Marek, Wiesława, Adam, Robert, Karol, Sebastian) i krótki opis, czym się zajmują i jakich osób szukają. Znajdziecie również informacje, jak napisać do uczestników.

Każda z zainteresowanych rolnikami osób może wysłać tylko jeden list. Za pomocą specjalnego formularza, który będzie zamieszczony na stronie programu lub drogą tradycyjną na adres: skr. pocztowa 767, 02-741 Warszawa, UP 121.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie: www.rolnikszukazony.tvp.pl

