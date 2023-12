Uczestnicy 10. edycji "Rolnik szuka żony" jeszcze przed finałem doskonale bawili się w swoim towarzystwie podczas zabawy andrzejkowej, o której było naprawdę głośno, a teraz okazuje się, że wielu z nich utrzymuje kontakty po zakończeniu przygody z programem. Natalia z "Rolnika" właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem zrobionym na świątecznym jarmarku i zdradziła, kto z kim przyjaźni się po programie. Zobaczcie koniecznie!

Kandydatka Darka z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem z innymi uczestnikami!

Kolejne sezony programu "Rolnik szuka żony" udowadniają, że uczestnicy w randkowym show znajdują nie tylko miłość, ale i przyjaźń. 10. edycja nie jest wyjątkowa pod tym względem. Okazuje się, że kandydaci niektórych uczestników nie tylko utrzymują ze sobą kontakt, ale spotykają się razem i imprezują. Kandydaci Anny, Mikołaj (kandydat Agnieszki), Ewa oraz kandydatki Darka doskonale bawią się w swoim towarzystwie i w sieci właśnie pojawiły się kolejne zdjęcia z ich wspólnego wyjścia. Sądzicie, że dzięki temu pojawią się kolejne pary?

Natalia w programie "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że było jej ciężko opuszczać gospodarstwo Dariusza, ale po tym jak rolnik w finale potraktował Nicolę okazała jej ogromne wsparcie i widać, że nadal utrzymują kontakty. Co więcej, Natalia w finale ujawniła, że kiedy Darek był jeszcze w relacji z Nicolą, to pisał do niej po emisji jednego z odcinków. Widać wyraźnie jednak, że kandydatki Darka po programie trzymają się razem i być może wśród innych uczestników znajdą swoje drugie połówki.

