Zbigniew o tym czemu szuka żony.

Ja bym wszystkie trzy przyjął do siebie. Jedna by gotowała, druga sprzątała, coś prała. Będę na wszystko zwracał uwagę, bo jak tylko ja będę pracował, a ona tylko na przytulenie, to mija się z celem. Na przytulenie to ja sobie coś znajdę. Tu trzeba wszystko zrobić. Inaczej po co brać żonę.