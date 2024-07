Internauci krytykują Renatę Kaczoruk! Po emisji drugiego odcinka programu "Azja Express" na profilu modelki na Instagramie pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Internautom nie spodobała się postawa ukochanej (żony?) Kuby Wojewódzkiego, która podczas podróży po Wietnamie nie była zbyt miła dla swojej koleżanki, z którą tworzy parę w show TVN. Podczas ich wspólnych wypowiedzi przed kamerą łatwo było zauważyć, że Kaczoruk i Weronika Budziło niezbyt dobrze się dogadują. Punktem zapalnym okazała się jednak wymiana zdań w autokarze. Budziło próbowała uspokoić zdenerwowaną Kaczoruk słowami "Nie panikuj". To bardzo nie spodobało się modelce, która z bardzo poważną miną zwróciła uwagę koleżance, żeby nie używała takich słów mówiąc do niej.

Reklama

Tuż po zakończeniu 2. odcinka "Azja Express" profil Renaty Kaczoruk na Instagramie zalała fala krytyki. Co pisali internauci?

Szkoda mi tylko tej Twojej koleżanki, towarzyszki w tym programie. Dziewczyna odebrała Ci, a właściwie oddałas jej sama, cała zdobyta sympatię ;) trzymam kciuki, za jej cierpliwość i takt.

Dlaczego usuwasz komentarze? Trzeba miec dystans do siebie????Nikt nie jest idealny

zgadza sie;) Nie Chce dawac pozywki mediom - Renata Kaczoruk uzasadniła kasowanie negatywnych komentarzy.

A Wy co sądzicie o postawie Renaty Kaczoruk w Azja Express? Warto zauważyć, że jeszcze zanim rozpoczął się 2. odcinek programu modelka przyznała, że teraz okaże się, że jest "potworem". Musimy przyznać, że nie możemy doczekać się kolejnej odsłony show. Już w trakcie zapowiedzi 3. odcinka pokazano fragment, w którym zdenerwowana Małgorzata Rozenek ma pretensje do Renaty Kaczoruk. Będziecie oglądać? My z pewnością!

Zobacz także

Zobacz także: Ziołowe sposoby na stres: waleriana, melisa, chmiel, dziurawiec, lawenda

Internauci krytykują Renatę Kaczoruk.

Instagram

Reklama

W programie doszło do małego konfliktu pomiędzy modelką a Weroniką Budziło.