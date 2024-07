W trzeciej edycji show "Mali Giganci" duże zmiany i nowe twarze. Wiemy już, że trenarami będa Roma Gąsiorowska, Paulina Krupińska, Jarosław Bieniuk i... Rafał Brzozowski. Wokalista bardzo cieszy się z nowego wyzwania w nowym roku!

Jeśli chodzi o prace z dziećmi to na pewno będę chciał wykorzystać umiejętności pedagogiczne nabyte podczas studiów. Jako dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego jestem ciekaw jak mi ułoży mi się współpraca z najmłodszymi w programie. Często prowadzę zajęcia sportowe z dzieciakami. Wiem też, że muzyka daje im wiele radości. W programie chciałbym nauczyć młodych uczestników radości ze śpiewania i występowania przed publicznością i kamerami. Nauczyć ich walczyć ze stresem a przy tym znakomicie się bawić. Myślę ze będzie to dla mnie spore wyzwanie, ale podchodzę do tego z wielkim entuzjazmem i już nie mogę się doczekać - mowi Party.pl Rafał Brzozowski