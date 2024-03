Swoim szczęściem podzielili się za sprawą Instagrama. To właśnie tam Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek opowiedzieli o ekscytujących zmianach w swoim życiu. Fani nie zostawili tego bez komentarza. Od razu ruszyli z gratulacjami! O co chodzi? Sami się przekonajcie, czytając nasz artykuł, który rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Katarzyna Cichopek i Macieja Kurzajewski ogłaszają ważne wieści

Nie da się ukryć, że odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą, tworzą prawdziwy couple power! Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowoowym. Bez wątpienia na obu płaszczyznach nieustannie wiele się dzieje. W życiu osobistym czas tej dwójki zajmuje wykończenie mieszkania, które będzie ich wymarzonym gniazdkiem. Z kolei w życiu zawodowym także nie mogą narzekać na nudę. Bowiem od czasów masowych zwolnień z Telewizji Polskiej wiele się zmieniło. Ostatnio w sieci pojawiła się informacja, że Katarzyna Cichopek wróci do pracy w telewizji w roli prezenterki, tylko że w konkurencyjnej stacji. Pojawia się jednak pytanie, co z Kurzajewskim?

Jeszcze przed chwilą wszyscy myśleli, że ukochany Katarzyny Cichopek nie ma żadnych zawodowych planów. Tymczasem pochwalił się nimi za sprawa Instagrama, gdzie wylądował nowy post. Okazuje się, że już za chwilę na YouTube wystartuje wspólny podcast zakochanych! Co więcej, ci nie będą prowadzić go sami - możemy się spodziewać ciekawych gości. Poza tym sami zainteresowani mają co nieco opowiedzieć także o sobie:

Uwaga, uwaga‼️ Startujemy z podcastem „Serio?”! Premierowy odcinek naszego video podcastu w najbliższy czwartek, ale nasz kanał YouTube już czeka na Wasze subskrypcje! Na początek opowiemy o sobie. Sami z niecierpliwością czekaliśmy na tę rozmowę. Nie będziemy jednak sami, naszym gościem będzie…? Tę wiadomość podrzucimy Wam w weekend, a może zgadniecie kogo zaprosiliśmy do rozmowy? Serio? No, bardzo serio! Do usłyszenia i zobaczenia! Kasia & Maciek

Fani Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek od razu ruszyli z licznymi gratulacjami:

Gratulacje, z niecierpliwością czekam na pierwszy odcinek

Super. Nie mogę się doczekać!!! Ps. Piękne studio

Jejkuuuuu jak fajnie że można będzie was znowu razem oglądać

My również gratulujemy nowej inicjatywy i czekamy z niecierpliwością!