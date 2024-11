Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ten moment nie pretendują do tytułu najlepiej dobranej pary w historii programu. W jednym z ostatnich odcinków doszło między nimi do karczemnej awantury. Agata nawet nie przebierała w słowach (w tym też w wulgaryzmach), wykrzykując do programowego męża. Ten fragment wzbudził w widzach wiele emocji. Wielu z nich jednak postawiło się po stronie Agaty. Fani programu czekali, czy może uczestniczka zdecyduje się odnieść do swoich emocji, które towarzyszyły jej w tamtym momencie. W końcu zabrała głos. Też na to czekałam.

Reklama

Rozbawiła mnie reakcja Agaty na dramę w odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Trzeba przyznać wprost - takich scen w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie było. Agata nie jest w stanie tolerować już zachowań Piotra, zresztą z wzajemnością. Wygląda na to, że tej parze nie uda się dogadać jeszcze przed finałem. W ostatnim odcinku po wiązance, jaką Agata uraczyła Piotra podczas podróży samochodem, uczestnik zdecydował, że nie chce już więcej gościć pod swoim dachem programowej żony.

Nie interesuje mnie tak naprawdę, gdzie jest, co robi i co w tej chwili myśli, także kontaktu nie mieliśmy ani telefonicznego ani jakichkolwiek komunikatorów.

W tym momencie nawet mnie za bardzo nie interesuje jak się czuje, jeszcze pewnie pomyśli jak on się czuje, jak ja jeszcze ochłonę - mówiła Agata.

Na koniec Piotr podsumował:

Poczułem tak wielką radość, taki psychiczny odpoczynek, że mam święty spokój.

To, co wydarzyło się w odcinku i przyczyniło do momentu, w którym Agata zdecydowała się wyjść z mieszkania Piotra wywołało w sieci lawinę komentarzy.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Widzowie nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Wielu z nich przyznało, że sami poczuli ulgę, że to koniec. Stwierdzili, że to nawet może być najlepsze rozwiązanie zarówno dla Agaty jak i Piotra, ponieważ widać było, że "tylko się ze sobą męczą". Nie wiadomo jednak, jak zakończy się dla nich miłosny eksperyment. Tymczasem Agata postanowiła skomentować swoją wybuchowość w ślubie od pierwszego wejrzenia zabawną grafiką z dialogiem:

Coś Ty taka wybuchowa?

Bo z prochu powstałam

kadr "Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN

Nie ulega wątpliwościom jednak, że to jak Agata pokazana jest w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie jest dla niej łatwe. Po ostatnich odcinkach w obronie Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanął jej eks. Mężczyzna nie mógł znieść krytycznych komentarzy, które pojawiają się w sieci pod adresem jego byłej partnerki: "Agata jest zupełnie inna, ja tam jej kompletnie nie widzę. Jakieś same najgorsze momenty, chwile. Podejrzewam, że to jest tylko telewizyjny chwyt, żeby uchwycić, jak najbardziej emocjonujące momenty. Jak najwięcej publiczności zagarnąć i żeby się oglądało i klikało, a tak naprawdę kompletnie nie widzę tam dziewczyny, którą znam".

Reklama

Zobacz także: Kolejna spina między Agatą a Piotrem ze "ŚOPW": "Jakim prawem to jesz, wyżerasz moje śniadanie"