Piotr Kraśko i Beata Tadla stracą pracę w TVP? Już od kilku tygodni mówi się, że przyszłość znanych dziennikarzy stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego? Po zmianie władzy w Polsce również w TVP mają nastąpić wielkie zmiany. Pierwszą osobą, z którą pożegna się TVP jest Tomasz Lis, który już nawet nie ukrywa, że jego współpraca w TVP dobiega końca. Czy jego los podzieli Piotr Kraśko?

Piotr Kraśko wkrótce przestanie być szefem i prowadzącym „Wiadomości” TVP1, a zastąpi go dziennikarka ze stacji komercyjnej - podał tygodnik „ABC”.

Tygodnik "ABC" napisał, że Piotr Kraśko został już poinformowany o decyzji stacji, a jego miejsce jako szefa "Wiadomości" zajmie najpierw Krzysztof Ziemiec, a potem dziennikarka jednej ze stacji komercyjnych. Co na to Kraśko? Nie chciał udzielić komentarza.

Bardziej rozmowna była Aleksandra Gieros-Brzezińska, rzecznik prasowa TVP...

To spekulacje nie mające pokrycia w rzeczywistości. Nie warto ich komentować - powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl.

Ostatnio media pisały również, że dni Beaty Tadli w TVP są już policzone. Dlaczego? Dziennikarka zaliczyła kilka wpadek i pracodawcy postanowili jej podziękować za współpracę. Podobno w obronie dziennikarki stanęła Joanna Racewicz, która ma w TVP silną pozycje.

To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pani Tadli nic nie zagraża. Nic nie słyszałam i nic mi nie wiadomo o tym, by ktokolwiek był zagrożony. Jesteśmy z pani Beaty zadowoleni, a co najważniejsze, zadowoleni są widzowie - powiedziała w rozmowie z se.pl, rzeczniczka TVP.