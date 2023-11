Wybory parlamentarne i zwycięstwo opozycji mogą wskazywać na wielkie zmiany w TVP, o których od miesięcy mówią m.in. Donald Tusk jako przewodniczący PO czy Szymon Hołownia, nowy marszałek Sejmu. Czy gwiazdy "Wiadomości" oraz stacji TVP Info mogą obawiać się o swoją przyszłość? Stacja wydała komunikat w sprawie największej z nich - co dalej z Danutą Holecką? Wszystko jasne!

Danuta Holecka odejdzie z TVP?

Niedawno media poinformowały, że z Telewizją Polską po 8 latach pożegnał się Bartłomiej Graczak, jeden z prezenterów "Wiadomości". Wierni widzowie flagowego programu informacyjnego TVP zastanawiają się co stanie się z Danutą Holecką, najważniejszą prezenterką, a jednocześnie szefową "Wiadomości". Do tej informacji dotarli dziennikarze "Faktu", którzy otrzymali krótkie stanowisko stacji. Holecka oraz jej sympatycy mogą odetchnąć z ulgą:

Spółka nie planuje zakończenia współpracy z redaktor Danutą Holecką cytuje Fakt

Wcześniej portal WP.pl informował, że Holecka, mimo nadchodzących zmian w TVP, nie ma zamiaru odchodzić z pracy, nawet pod presją nowej władzy:

Ona ma takie podejście, że stoi za ludźmi, z którymi pracuje mówiła w WP osoba związana z TVP

Zaskoczeni?

Wciąż sporo emocji wywołuje temat zarobków pracowników TVP. Jakiś czas temu Onet dotarł do informacji o gaży Danuty Holeckiej. Według informacji portalu prezenterka może zgarniać do 50 tysięcy złotych miesięcznie, co wynika z dwóch umów, jakie ma podpisane z TVP:

Dwoje najważniejszych prezenterów - Danuta Holecka oraz Michał Adamczyk - ma z TVP po dwie umowy. Z jednej strony są zatrudnieni jako osoby fizyczne, z relatywnie niewysoką gażą sięgającą w ostatnich latach 5-10 tys. zł. Ale prawdziwe frukta są gdzie indziej — Holecka i Adamczyk mają własne jednoosobowe firmy, z którymi TVP podpisuje dodatkowe umowy, znacznie bardziej lukratywne czytamy

