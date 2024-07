Kontrowersyjne reality-show Warsaw Shore słynie z uczestników, którzy cenią sobie szalone imprezy, alkohol i seks z przypadkowymi ludźmi. Okazało się jednak, że potrafił też połączyć niektórych w dość nieoczekiwane związku. Ostatnio do Trybsona i Elizy dołączyła kolejna para - tym razem Paweł i Ewelina. Przypomnijmy: Nowy romans w Warsaw Shore? Ewelina i Paweł razem na premierze filmu Szyca

Miłość mocno zmieniła Ewelinę, która jeszcze kilka miesięcy temu była dość pulchna, a obecnie może pochwalić się szczupłą figurą. Rozanielona imprezowiczka podzieliła się na Facebooku szczęśliwą nowiną i ogłosiła związek z Pawłem. Ten jednak zaprzeczył temu w jednym z wywiadów.

Zobacz: Paweł z Warsaw Shore wypiera się związku z Eweliną. Wysłał ją na odchudzanie

Takie wyznanie mocno zaskoczyło dziewczynę, która ze zdziwieniem opublikowała wywiad z Pawłem na swoim profilu. W najnowszym wywiadzie zapewnia jednak, że są razem. Zachwyca się też urodą chłopaka.

Rozmawialiśmy na ten temat z Pawłem i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy już się ukrywali i trzymali w niepewności naszych fanów, dlatego mogę powiedzieć, że jesteśmy razem od początku czerwca i jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi. W zasadzie całokształt Pawła sprawił, że się w nim zakochałam. Zawsze uwielbiałam Włochów, Hiszpanów i Brazylijczyków, a Paweł jest pół Włochem. Poza tym ma ładną karnację, duże brązowe oczy. Jest wysoki i przystojny. Charakterny i taki w sumie niedostępny, nieposkromiony. Właśnie to mnie w nim urzekło - rozpływa się w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Ewelina.

Zagorzali fani Warsaw Shore pamiętają zapewne, że para miała się ku sobie już od pierwszego odcinka, w którym poszli razem do łóżka. Ewelina przyznaje, że była to burzliwa relacja.

Zobacz także



Do Pawła miałam słabość od pierwszego sezonu. Po pierwszej serii nasze kontakty bardzo się polepszyły, codziennie rozmawialiśmy. Natomiast od zakończenia nagrań do drugiej edycji spotykamy się regularnie. Nie spodziewałam się, że między mną a Pawłem może być coś więcej, bo wiadomo, jaki on był – szpachlarz naczelny. Więc nie przypuszczałam, że byłby w stanie zakochać się w jakiejś kobiecie i być jej wierny, ale jednak tak się stało - chwali się.