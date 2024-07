Warsaw Shore to jeden z najbardziej kontrowersyjnych programów w polskiej telewizji. Reality-show, gdzie grupka osób ciągle imprezuje, budzi mnóstwo emocji. Jest też okazją dla uczestników by zawiązały się pomiędzy nimi nowe miłości i romanse. Najsłynniejsza para - Trybson i Eliza - spodziewają się już dziecka. Przypomnijmy: Eliza z Warsaw Shore chwali się ciążowym brzuszkiem. Jest już naprawdę spory

W ich ślady mogła pójść inna dwójka bohaterów programu - Paweł i Ewelina. Jakiś czas temu pojawili się oficjalnie pierwszy raz na imprezie, co wywołało masę plotek o ich rzekomym związku. Ewelina zmieniła też status na Facebooku na "w związku", w którym oznaczała znanego z seksualnych wybryków bohatera. W najnowszym wywiadzie Paweł prostuje całą sytuację.



Na razie nie jesteśmy ze sobą. Spotykamy się w kółko, piszemy, jest nam ze sobą dobrze, jesteśmy przyjaciółmi z przywilejami. Ale nie jest to jeszcze nic oficjalnego. Ewelina chciałaby, żeby było inaczej, ale musimy to przedyskutować jeszcze. Jest mi naprawdę trudno, bo ona znaczy dla mnie dużo. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to jest dla mnie najważniejsza ze wszystkich, jakie znam. Ale czy ja się nadaję do związku, czy to nie jest za szybko – nie wiem. W końcu naczelny szpachlarz nie wziął się znikąd. Taki tytuł jednak zobowiązuje - tłumaczy w rozmowie z www.lifestylenewseria.pl bohater Warsaw Shore.