Basia Kurdej-Szatan już jakiś czas temu opowiadała, że w jej małżeństwie z Rafałem Szatanem zdarzały się poważne kryzysy. Kilka lat temu w książce "Jak to się stało?" wyznała:

Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy

mówiła Barbara o kryzysie