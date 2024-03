Odkąd Sandra Kubicka ogłosiła ciążę, internauci bacznie przyglądają się wszystkiemu, co robi. Już niejednokrotnie modelka musiała zmierzyć się z ostrymi komentarzami, ale takiej afery jeszcze nie było. Krótkie nagranie doprowadziło obserwatorów do furii. "Ktoś, kto tyle walczył o dziecko, publikuje takie rzeczy" - czytamy.

Już niedługo Sandra Kubicka i Baron powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Dla 29-latki jest to tym bardziej wyjątkowy czas, ponieważ od zawsze marzyła o byciu mamą, a starania o potomka, z powodu problemów zdrowotnych, nie były dla niej łatwym czasem. W końcu jednak jej pragnienia się spełniają i już niebawem będzie mogła przytulić ukochanego synka.

Póki co modelka bardzo skrupulatnie przygotowuje się do nowej roli, o czym stara się w miarę regularnie opowiadać. Pomiędzy jednak kadrami z pracy i z kompletowania wyprawki, stara się jeszcze przemycać zwyczajne urywki z dnia codziennego. Ostatnio Sandra Kubicka zaskoczyła nagraniem w białej sukni, a teraz jej najnowszy filmik wywołał istną aferę.

Celebrytka postanowiła w żartobliwy sposób porównać swoją figurę sprzed ciąży i obecnie, wyraźnie sygnalizując, że zaczyna tęsknić za swoim wcześniejszym wyglądem. Choć podkreśliła w opisie, że do materiału należy podejść z dystansem, internauci się wściekli. Pojawiło się wiele ostrych komentarzy, w których odbiorcy zarzucili jej, że jako osoba, która miała problem z zajściem w ciążę, nie powinna takich treści publikować.