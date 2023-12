Już niebawem widzowie obejrzą wielki finał jubileuszowej, 10. edycji "Rolnik szuka żony". Tymczasem jednak losy poszczególnych par stworzonych w programie ciągle jeszcze nie są pewne. Czy uczucia okażą się na tyle silne, by połączyć zakochanych na całe życie? To pytanie z pewnością zadaje sobie Nicola, która dopiero co stworzyła parę z Darkiem. Uczestniczka nie ukrywa, że chciałaby, by jej partner bardziej się otworzył. Jego zachowanie podczas randki sprawiło jej przykrość...

Nicola rozczarowana zachowaniem Darka. Co dalej z ich relacją?

Nie da się ukryć, że losy poszczególnych par w "Rolnik szuka żony 10" układają się w przeróżnym tempie. Niektórzy są już pewni swoich uczuć i snują plany na życie, inni dopiero docierają się wzajemnie i odważne decyzje mają jeszcze przed sobą. Relację Dariusza i Nicoli można opisać jako obiecującą, ale wciąż niestabilną - uczestniczka mówi wprost, że ona i jej partner mają różne sposoby wyrażania uczuć i ciężko jej "przebić" się przez barierę, którą tworzy Dariusz.

W ostatnim odcinku Darek z "Rolnik szuka żony" nadal nie zadeklarował jasno, że to właśnie z Nicolą chce spędzić życie. Dziewczyna nie ukrywa, że budzi to w niej niepokój.

Mój status relacji z Darkiem? Jesteśmy w związku i tak spędziliśmy cały tydzień (...) poznajemy się dalej i też jakieś przeżywamy trudy (...) Największy problem chyba mamy w tym, że on troszkę inaczej patrzy na związek niż ja (...) Ja naprawdę nie oczekuję wiele od relacji, tylko starania - przyznała Nicola z ''Rolnik szuka żony''.

Co ciekawe, Dariusz miał nieco inny ogląd na kwestię komunikacji i rozwoju ich relacji. Podkreśla jednak swój dystans.

Myślę, że Nicola chce bardziej się poznawać, ja jestem bardziej wyciszony, ale ja tak mam, że bardziej z dystansem do wszystkiego podchodzę, muszę poznać drugiego człowieka, żeby się otworzyć przed nim i myślę, że na razie zmierza to w dobrym kierunku - ocenił z kolei Darek.

Niedawno Dariusz z "Rolnik szuka żony" dał wyraz swojego braku taktu, kierując w stronę Nicoli niewybredne żarty o zabarwieniu erotycznym! Niestety, podczas kolejnej randki pary wcale nie było lepiej... Ukochana Darka nie kryła zmieszania zachowaniem partnera, który zręcznie unikał odpowiedzi dotyczących ich wspólnej przyszłości i finału programu.

Cieszysz się, że mnie poznałeś? - zapytała Nicola Darka.

Jasne, że się cieszę, jakbym się nie cieszył, to bym tu nie siedział z Tobą - odparł Darek.

Uczestniczka jednak nie dawała za wygraną i dopytywała ukochanego o dalsze plany na przyszłość i jego zamiary. Niestety, tutaj również spotkała się z rozczarowaniem...

Chcesz dalej kontynuować naszą relację? - nie dawała za wygraną Nicola.

Trzeba się poznać, trzeba jakoś to kontynuować (...) ja Ci nie powiem, że na pewno coś z tego będzie, no ile my się znamy, tydzień, czy dwa? - odparł jej partner.

Jak tydzień czy dwa?! Co Ty, jesteś głupi? Miesiąc! - nie wytrzymała uczestniczka.

Po tej wymianie zdań Nicola nie kryła rozgoryczenia reakcją Dariusza. Niestety, chwilę potem wcale nie było lepiej!

Ciekawe, jak się potoczy nasze życie - zastanawiała się Nicola.

Dowiesz się wkrótce - odparł bezkompromisowo Dariusz.

Uczestniczka jednak dopytywała partnera, czy planuje kontynuować ich relację aż do odcinka podsumowującego show. Na to pytanie Dariusz również odpowiedział wymijająco, co wprawiło jego kandydatkę w osłupienie!

Na pewno się spotkamy - uciął krótko Dariusz.

Wygląda na to, że Nicola i Dariusz nadal mają nieco odmienne spojrzenie na związek i jego perspektywy. Myślicie, że uda się je pogodzić? A może para ostatecznie zdecyduje się rozstać?

Jeżeli nie będę pewien, to nie będę składał Nicoli żadnych obietnic. Jak coś nie wyjdzie, żeby nikt nie cierpiał - podsumował Dariusz.

Jakby był zdecydowany na mnie, to ja bym naprawdę rzuciła to wszystko, bo ja taka jestem - dodała ze smutkiem Nicola.

Wygląda na to, że rozmowa Dariusza i Nicoli nie należała do obiecujących konwersacji... Jak ją oceniacie?

